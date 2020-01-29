ВООЗ скликає екстрене засідання через коронавірус

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Буде вирішуватися питання, чи несе поширення коронавіруса міжнародну загрозу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку зі спалахом нового коронавірусу в Китаї. Про це йдеться у повідомленні директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреісуса Twitter.

Засідання відбудеться 30 січня в штаб-квартирі ВООЗ у Женеві.

"Я вирішив завтра скликати надзвичайний комітет Міжнародних медико-санітарних правил відносно новому коронавірусу (2019-nCoV), щоб мені повідомили, чи є поточний спалах надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення", - написав глава ВООЗ.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні. При цьому ВООЗ закликав міжнародне співтовариство зберігати спокій і не рекомендував евакуацію іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Нагадаємо, в грудні було зафіксовано спалах нового коронавіруса пневмонії у китайському місті Ухань. Станом на 29 січня зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання по всій країні, серед них 132 людини загинули.