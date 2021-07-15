ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения COVID-вакцинации для международных поездок

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал правительствам стран не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок. В ВОЗ призвали использовать риск-ориентированные подходы, включая тестирование и карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комитета ВОЗ .

"Не требуйте доказательства вакцинации против COVID-19 для международных поездок как единственного способа или условия, разрешающего их", - говорится в разделе временных рекомендаций странам-участницам.

В ВОЗ отметили, что такая рекомендация дана из-за ограниченного доступа и несправедливого распределения вакцин от коронавируса в мире.

"Странам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к упрощению международных поездок", - подчеркнули в организации.

В качестве таких мер в ВОЗ предлагают использовать тестирование на коронавирус или карантин, если это целесообразно.