ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ рекомендував не вимагати підтвердження COVID-вакцинації для міжнародних поїздок

Новость на русском →
Женева, Четвер 15 липня 2021 16:58
ВООЗ рекомендував не вимагати підтвердження COVID-вакцинації для міжнародних поїздок Фото: ВООЗ рекомендувала не вимагати підтвердження вакцинації від COVID для міжнародних поїздок (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендував урядам країн не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок. У ВООЗ закликали використовувати ризикоорієнтовані підходи, включаючи тестування і карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комітету ВООЗ.

"Не вимагайте підтвердження вакцинації проти COVID - 19 для міжнародних поїздок як єдиного способу або умови, що дозволяє їх", - йдеться в розділі тимчасових рекомендацій країнам-учасницям.

У ВООЗ зазначили, що така рекомендація дана через обмежений доступ і несправедливий розподіл вакцин від коронавірусу в світі.

"Країнам-учасникам слід розглянути ризикоорієнтований підхід до спрощення міжнародних поїздок", - підкреслили в організації.

В якості таких заходів у ВООЗ пропонують використовувати тестування на коронавірус або карантин, якщо це доцільно.

Нагадаємо, раніше комітет ВООЗ попередив про ймовірну появу і поширення в світі нових, більш небезпечних штамів коронавірусу.

Зазначимо, напередодні глава ВООЗ заявив, що світ знаходиться на ранній стадії нової хвилі пандемії коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ поезд Коронавірус Вакцинація
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва