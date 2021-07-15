ВООЗ рекомендував не вимагати підтвердження COVID-вакцинації для міжнародних поїздок
Комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендував урядам країн не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок. У ВООЗ закликали використовувати ризикоорієнтовані підходи, включаючи тестування і карантин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комітету ВООЗ.
"Не вимагайте підтвердження вакцинації проти COVID - 19 для міжнародних поїздок як єдиного способу або умови, що дозволяє їх", - йдеться в розділі тимчасових рекомендацій країнам-учасницям.
У ВООЗ зазначили, що така рекомендація дана через обмежений доступ і несправедливий розподіл вакцин від коронавірусу в світі.
"Країнам-учасникам слід розглянути ризикоорієнтований підхід до спрощення міжнародних поїздок", - підкреслили в організації.
В якості таких заходів у ВООЗ пропонують використовувати тестування на коронавірус або карантин, якщо це доцільно.
Нагадаємо, раніше комітет ВООЗ попередив про ймовірну появу і поширення в світі нових, більш небезпечних штамів коронавірусу.
Зазначимо, напередодні глава ВООЗ заявив, що світ знаходиться на ранній стадії нової хвилі пандемії коронавірусу.