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Мир находится на ранней стадии новой волны пандемии коронавируса, - глава ВОЗ

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Женева, Среда 14 июля 2021 17:50
Мир находится на ранней стадии новой волны пандемии коронавируса, - глава ВОЗ Фото: генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Снижение числа случаев заболевания и смертности от COVID-19 прекратилось. Четвертую неделю подряд фиксируется увеличение количество заболевших и умерших от коронавируса. Мир находится на ранней стадии новой волны пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, по мере роста числа вакцинированных от коронавируса в Европе и Северной Америке наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболеваемости и смертности от COVID-19.

"К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и сейчас мы находимся на ранней стадии третьей волны", - сказал он на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

Гебрейесус обратил внимание на рост в мире на минувшей неделе заболеваемости и смертности от коронавируса. При этом эта тенденция наблюдается четвертую неделю подряд во всех, кроме одного, из шести регионов ВОЗ.

"И после 10 недель спада количество смертей снова растет", - уточнил глава ВОЗ.

Он добавил, что вариант "Дельта" становится доминирующим. Эту мутацию коронавирусу уже наблюдают более чем в 111 странах.

Напомним, об ухудшении ситуации с коронавирусом из-за "Дельта"-штамма глава ВОЗ говорил ранее. Он отмечал, что этот вариант обладает высокой заразностью и стремительно распространяется по миру.

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