ВОЗ прогнозирует рост смертности от коронавируса к зиме

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти. С

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает

Он предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом". Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Клюге говорит, что "

Отметим, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.

Ранее сообщалось, что ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19.