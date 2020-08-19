ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от коронавируса

Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr)

Глава ВОЗ призвал избежать национализма

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал равномерно распредилить в мире вакцину от коронавируса. Он просит избежать национализма в этом вопросе.

Об этом сообщает The Hill.

По его словам, ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если вакцина окажется эффективна и безопасна.

"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сказал Гебрейесус.

План ВОЗ на первой фазе предполагает распределение вакцины пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании. Вторая фаза должна коснуться стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.

Гебрейесус призывет сделать так, чтобы в первую очередь вакцину получили медработники и люди старше 65 лет.

Напомним, 17 августа Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса.

Кроме того, на прошлой неделе российский президент Владимир Путин объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.