ВООЗ прогнозує зростання смертності від коронавірусу до зими

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) говорять, що ближче до зими кількість смертельних випадків може збільшитися. З

Ханс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, передает

Він попередив молодих людей, що ця пандемія - "торнадо з довгим хвостом". Він закликав країни впровадити ефективні системи контролю і відстеження.

Клюге каже, що "

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавірусу пандемією 11 березня поточного року

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини від COVID-19.