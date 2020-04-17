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Лукашенко предложил возобновить учебный процесс в школах Беларуси

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 12:49
Лукашенко предложил возобновить учебный процесс в школах Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявил, что "надо начинать учиться"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, не смотря на вспышку коронавируса в стране. Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко отметил, что неделя должна уйти на "медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс".

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал он.

Отметим, когда в Беларуси было 153 зараженных коронавирусом, Лукашенко заявлял, что страна пройшла пик эпидемии.

Напомним, Беларусь 16 апреля опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Вчора у них было зарегистрировано 4204 больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в Беларуси коронавирус подтвердили у более 300 медицинских работников. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом медиков зафиксировано в Минске и Витебске.

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