ВООЗ закликала Білорусь скасувати всі громадські заходи

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Серед рекомендацій ВООЗ у тому числі збереження твердої прихильності проведенню комплексу заходів щодо стримування та пом'якшення наслідків коронавірусу

Місія Всесвітньої організації охорони здоров'я представила рекомендації по коронавірусу за підсумками свого візиту в Білорусь. Про це повідомляє видання "БЕЛТА".

Зокрема, ВООЗ рекомендує Білорусі скасувати всі громадські заходи і продовжити інформувати населення про ситуацію з COVID-19.

Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання.

Серед рекомендацій ВООЗ у тому числі збереження твердої прихильності проведенню комплексу заходів щодо стримування та пом'якшення наслідків коронавірусу, чітке, прозоре та регулярне інформування про ризики, продовження надання основних медичних послуг та соціально-економічної підтримки, особливо найбільш вразливим верствам населення.

Нагадаємо, за минулу добу в Білорусі зафіксували 1485 нових випадків коронавірусу, коли в Іспанії підтвердили - 1536.

Зазначимо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про необхідність починати навчальний процес в школах республіки, незважаючи на спалах коронавірусу в країні.