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Меркель увидела "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 17:17
Меркель увидела "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

В Германии прекратился динамический рост заболеваемости

Немецкий канцлер Ангела Меркель в ситуации с коронавирусом в Германии увидела "проблеск надежды". Об этом она заявила на видеоконференции руководителей фракции правящего блока ХДС/ХСС, передает DW.

Как заявила Меркель, карантинные меры в Германии начали приводить к сглаживанию кривой роста числа зараженных, в связи с чем появился "проблеск надежды". Она также подчеркнула, что немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Положительную динамику подтвердил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он - линейный скорее, чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии число смертельных случаев от коронавируса превысило 2 тысячи. При этом в стране на 110 тыс. инфицированных уже свыше 50 тыс. выздоровевших.

По состоянию на 9 апреля уже более 1,5 млн человек в мире заражены коронавирусом, а число летальных исходов приближается к 90 тысячам.

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