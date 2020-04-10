ВООЗ: пандемія в Іспанії, Італії, Німеччині та Франції сповільнюється

Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr)

ВООЗ рекомендує цим країнам не поспішати зі зняттям обмежень

Пандемія коронавірусу сповільнюється в Іспанії, Італії, Німеччині та Франції. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає cnbc.

За його словами, поширення коронавірусу в цих країнах сповільнюється, проте швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі".

"ВООЗ хоче, щоб обмеження були зняті. У той же час занадто швидке зняття обмежень може призвести до смертельного відновлення (пандемії, - ред.)", - зазначив Гебреісус.

Він також висловив стурбованість високим рівнем інфікування медичних працівників. За його словами, в деяких країнах інфіковано до 10% працівників системи охорони здоров'я.

"Це тривожна тенденція. Коли працівники охорони здоров'я перебувають у небезпеці, ми всі в небезпеці", - додав він.

Гебреісус підкреслив, що кожна країна перш ніж скасувати соціальне дистанціювання має розглянути питання про те, чи контролюється ситуація з коронавірусом і чи мінімізовані ризики нових спалахів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький канцлер Ангела Меркель у ситуації з коронавірусом в Німеччині побачила "проблиск надії".

Також повідомлялося, що в Іспанії різко знизилася добова смертність від COVID-19.