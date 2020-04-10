В Испании резко снизилась суточная смертность от COVID-19

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Суточная смертность в Испании упала до показателей 24 марта

Суточная смертность от коронавируса в Испании резко снизилась по состоянию на 10 апреля. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки в Испании умерли 605 пациентов с коронавирусом - это самый низкий суточный показатель с 24 марта. При этом смертность снижается второй день подряд и на сегодня в стране число умерших достигло 15 843 человек.

Также сообщается, что за минувшие сутки зафиксировано 4576 новых случаев инфицирования - на тысячу меньше чем днем ранее. Всего с начала эпидемии заразились более 157 тысяч человек, вылечились - более 55 тысяч. По числу зараженных лидируют Мадрид и Каталония.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия планирует продлить карантин до начала мая. В частности, премьер-министр Джузеппе Конте в ближайшие дни выдаст указ, который предусматривает продление ограничений до 3 мая.

Ранее также сообщалось, что за сутки в Британии от коронавируса умерли около 880 человек, общее количество смертей приближается к 8 тысячам. При этом суточная смертность в стране также снижается.