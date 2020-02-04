ВОЗ отказалась признать начало пандемии коронавируса

Глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан заявила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с "множественными очагами".

"Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытается погасить каждый из этих очагов", - заявила Бриан.

Напомним, по состоянию на 4 февраля, в мире зафиксировано больше 20 тыс. случаев заражением китайским коронавирусом. Число погибших от вируса сейчас составляет 427 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров утвердил план предотвращения занесения и распространения коронавируса на территорию Украины.

Добавим, что передача коронавируса от человека к человеку зафиксирована в 3 странах, кроме Китая: Японии, Вьетнаме и Германии.