ВООЗ відмовилася визнати початок пандемії коронавіруса

Голова підрозділу з пандемічним і епідемічних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сільвія Бріан заявила, що поширення коронавіруса типу 2019-nCoV поки не досягло такого рівня, щоб можна було говорити про початок пандемії. Про це повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що спалах являє собою не пандемію, а епідемію з множинними вогнищами".

"Поки що у нас не пандемія, ми знаходимося на стадії епідемії коронавіруса з множинними вогнищами і намагається погасити кожен з цих вогнищ", - заявила Бріан.

Нагадаємо, станом на 4 лютого, у світі зафіксовано більше 20 тис. випадків зараженням китайським коронавірусом. Число загиблих від вірусу зараз становить 427 чоловік.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив план запобігання занесення і поширення коронавіруса на територію України.

Додамо, що передача коронавіруса від людини до людини зафіксована в 3 країнах, крім Китаю: Японії, В'єтнамі та Німеччини.