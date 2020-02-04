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Китай признал "недостатки и недочеты" в борьбе с коронавирусом

Новости » В мире     04.02.2020 - 14:36
Китай признал "недостатки и недочеты" в борьбе с коронавирусом
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Реакция страны на вспышку вируса была недостаточной

Высшее руководство Китая признало, что реакция страны на вспышку коронавируса была недостаточно хорошей. Об этом говорится в заявлении постоянного Комитета Политбюро Китайской компартии, передает BBC.

Власти Китая также выступили за совершенствование системы управления чрезвычайными ситуациями в стране. Также Комитет призвал принять "жесткие меры" в отношении нелегальных рынков с дикими животными, откуда появился коронавирус.

"В ответ на недостатки и недочеты... мы должны улучшить нашу национальную систему управления чрезвычайными ситуациями и улучшить наши способности в решении неотложных и опасных задач", - говорится в сообщении.

Как известно, первоначальная реакция китайских властей на вспышку коронавируса была подвергнута широкой критике. Чиновники преуменьшали серьезность ситуации в начале вспышки, а в некоторых случаях пытались скрыть новости о распространении вируса.

Один врач из Ухани пытался предупредить своих коллег о вспышке в конце 2019 года, однако был обвинен в "ложных заявлениях". Местная полиция приказала ему прекратить "незаконную деятельность". Лишь позднее в январе правительство распорядилось заблокировать провинцию Хубэй, где впервые проявился вирус.

Напомним, по состоянию на 4 февраля, в мире зафиксировано больше 20 тыс. случаев заражением китайским коронавирусом. Число погибших от вируса сейчас составляет 427 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины утвердил план предотвращения занесения и распространения коронавируса на территорию страны.

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