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В Украине нет коронавируса, - Минздрав

Новости » Происшествия     04.02.2020 - 11:03
В Украине нет коронавируса, - Минздрав
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Всего в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции

По состоянию на 4 февраля в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что 1 февраля к аэропорту Борисполь обратились два пассажира относительно подозрения на заболевания 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонено подозрение на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.

Всего в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальные. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

РБК-Украина писало, что в Житомире с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка, который отдыхал в Китае.

Напомним, сегодня первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии.

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку китайского коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим Организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.

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