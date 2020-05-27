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ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса

Новости » Общество     27.05.2020 - 10:19
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса
Фото: коронавирус (УНИАН)

Латинская Америка опередила США по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения определила новый эпицентр коронавируса. По данным организации, сейчас больше всего страдает от пандемии Южная и Северная Америка.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, глава Панамериканской организации здравоохранения Кариса Этьен сообщила, что Латинская Америка опередила США по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. На сегодня в Южной и Северной Америке лабораторно подтверждено более 2,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 143 тыс. летальных случаев.

Как отмечается, наибольший уровень новых случаев заражения COVID-19 был зафиксирован в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число официально подтвержденных случаев коронавируса в Европе превысило 2 млн.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что ООН хочет увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии.

Кроме того, по состоянию на 27 мая в Украине зафиксировано уже более 21,9 тыс. случаев коронавируса.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикимирЭпицентрКоронавирус
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