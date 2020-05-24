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ВОЗ: более 2 миллионов случаев коронавируса приходится на Европу

Новости » Коронавирус     24.05.2020 - 16:53
ВОЗ: более 2 миллионов случаев коронавируса приходится на Европу
Фото: коронавирус (freepik.com)

Жертвами болезни стали свыше 170 тысяч жителей Европы

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Европе превысило 2 миллиона. Умерли от заболевания коронавирусом более 170 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, по состоянию на 23 мая в Европе зафиксировано 2 006 654 случаев заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус. Наибольшее количество больных приходится на Россию (344 481), Британию (254 195), Испанию (235 290), Италию (229 327), Германию (178 281) и Францию (144 806).

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 173 655 жителей стран Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине количество больных коронавирусом приближается к 21 тысяче, при этом третий день подряд сокращается число новых случаев.

Также РБК-Украина писало, что в Украине от заболевания коронавирусной инфекцией выздоровели более 7 тысяч пациентов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ВОЗЕвропаКоронавирус
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