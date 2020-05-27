ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВООЗ визначила новий епіцентр коронавірусу

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 10:19
ВООЗ визначила новий епіцентр коронавірусу
Фото: коронавірус (УНІАН)

Латинська Америка випередила США за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров’я визначила новий епіцентр коронавірусу. За даними організації, наразі найбільше потерпає від пандемії Південна та Північна Америка.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн повідомила, що Латинська Америка випередила США за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. На сьогодні у Південній та Північній Америці лабораторно підтверджено понад 2,4 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них більше 143 тис. летальних випадків.

Як зазначається, найбільший рівень нових випадків зараження COVID-19 було зафіксовано в Бразилії, Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Ґватемалі, Нікараґуа.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу у Європі перевищила 2 млн.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються, через пандемію.

Крім того, станом на 27 травня в Україні зафіксовано вже понад 21,9 тис. випадків коронавірусу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикимирЕпіцентрКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся