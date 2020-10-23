ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ВОЗ назвали условия для скорого применения вакцин от COVID-19

Женева, Пятница 23 октября 2020 20:40
В ВОЗ назвали условия для скорого применения вакцин от COVID-19
Фото: врач с вакциной (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пару вакцин от коронавируса могут применить в экстренных целях. При этом в организации отметили, что это может произойти к декабрю этого года.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в ходе брифинга.

Он также добавила, что нельзя исключать появление к концу ноября результатов третьей фазы испытаний одной или двух вакцин от коронавируса.

Отметим, что во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

Напомним, 21 октября Еврокомиссия подписала третий контракт на поставку вакцин от COVID-19.

Кроме того, 18 сентября Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса с компанией Sanofi-GSK.

А в середине августа ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ВОЗКоронавирусВакцина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь