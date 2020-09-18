ЕК заключила второе соглашение о закупке вакцины от COVID-19

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Европейская комиссия заключила второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса. ЕК, фармакологическая корпорация Sanofi и британская компания GSK (GlaxoSmithKline) подписали контракт на поставку потенциальной вакцины.

Об этом сказано в заявлении комиссии.

Подписанный контракт позволит всем странам-членам Евросоюза закупить до 300 млн доз вакцины. При этом государства-члены также смогут предоставить зарезервированные дозы вакцины странам с низким и средним уровнем дохода.

В сообщении ЕК указано, что комиссия продолжает обсуждать аналогичные соглашения с другими разработчиками вакцин - Johnson&Johnson, CureVac, Moderna и BioNTech, с которыми она завершила предварительные переговоры.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕК еще раз демонстрирует свою приверженность обеспечению равного доступа к безопасной, эффективной и доступной вакцине не только для своих граждан, но "и для бедных и уязвимых слоев населения мира".

Она также анонсировала скорое подписание соглашений с другими компаниями.

"Мы создадим диверсифицированный портфель перспективных вакцин, которые основываются на различных типах технологий, что повысит наши шансы найти эффективное средство против вируса", - сказала президент ведомства.

Напомним, в середине августа ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

Как писало РБК-Украина, в конце июля комиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi-GSK о покупке вакцины против COVID-19. Вакцину получат все страны-члены ЕС.

Подчеркнем также, Совет ЕС принял поправки, которые ускорят испытания вакцин и лекарств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы.