ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19

Евросоюз, Пятница 14 августа 2020 13:30
ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Юлия Струк

Речь идет о вакцине компании AstraZeneca

Европейская комиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

Об этом сказано в заявлении ЕК.

Отметим, AstraZeneca - это англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Она была десятой по объему продаж рецептурных препаратов компанией в мире по состоянию на 2014 год.

"Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран - членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca", - указано в заявлении.

Подчеркивается, что в контракте прописана возможность приобретения еще 100 млн доз.

Напомним, в конце июля ЕК завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi-GSK о покупке вакцины против COVID-19. Вакцину получат все страны-члены Евросоюза.

Подчеркнем также, Совет ЕС принял поправки, которые ускорят испытания вакцин и лекарств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы; это решение должно помочь дать "зеленый свет" экспериментальным препаратам.

Как писало РБК-Украина, после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЕврокомиссияВакцинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь