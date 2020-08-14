ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19

Фото: вакцина (freepik)

Речь идет о вакцине компании AstraZeneca

Европейская комиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

Об этом сказано в заявлении ЕК.

Отметим, AstraZeneca - это англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Она была десятой по объему продаж рецептурных препаратов компанией в мире по состоянию на 2014 год.

"Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран - членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca", - указано в заявлении.

Подчеркивается, что в контракте прописана возможность приобретения еще 100 млн доз.

Напомним, в конце июля ЕК завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi-GSK о покупке вакцины против COVID-19. Вакцину получат все страны-члены Евросоюза.

Подчеркнем также, Совет ЕС принял поправки, которые ускорят испытания вакцин и лекарств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы; это решение должно помочь дать "зеленый свет" экспериментальным препаратам.

Как писало РБК-Украина, после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.