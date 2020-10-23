ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У ВООЗ назвали умови для швидкого застосування вакцин від COVID-19

Женева, П'ятниця 23 жовтня 2020 20:40
У ВООЗ назвали умови для швидкого застосування вакцин від COVID-19
Фото: лікар з вакциною (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що кілька вакцин від коронавірусу можуть застосувати в екстрених цілях. При цьому в організації зазначили, що це може статися до грудня цього року.

Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан в ході брифінгу.

Він також додала, що не можна виключати появу до кінця листопада результатів третьої фази випробувань однієї або двох вакцин від коронавірусу.

Зазначимо, що у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

Нагадаємо, 21 жовтня Єврокомісія підписала третій контракт на поставку вакцин від COVID-19.

Крім того, 18 вересня Єврокомісія уклала друга угода про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Sanofi-GSK.

А в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ВООЗКоронавірусВакцина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся