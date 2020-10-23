У ВООЗ назвали умови для швидкого застосування вакцин від COVID-19

Фото: лікар з вакциною (РБК-Україна)

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що кілька вакцин від коронавірусу можуть застосувати в екстрених цілях. При цьому в організації зазначили, що це може статися до грудня цього року.

Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан в ході брифінгу.

Він також додала, що не можна виключати появу до кінця листопада результатів третьої фази випробувань однієї або двох вакцин від коронавірусу.

Зазначимо, що у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

Нагадаємо, 21 жовтня Єврокомісія підписала третій контракт на поставку вакцин від COVID-19.

Крім того, 18 вересня Єврокомісія уклала друга угода про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Sanofi-GSK.

А в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.