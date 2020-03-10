В ВОЗ назвали сроки выздоровления от коронавируса

Чтобы инфицированный коронавирусом полностью выздоровел, необходимо до шести недель. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет CNN.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, может потребоваться до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь", - информирует Райан.

Ранее сообщалось, что результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновцов дали положительный результат. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

В результате в Черновцах объявили локальную чрезвычайную ситуацию на региональном уровне в связи с подтверждением случая коронавируса COVID-19. Также в области были госпитализированы до 10 человек с подозрением на коронавирус.

Также глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.