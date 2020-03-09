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Китай назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 09:19
Китай назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт"

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передают китайские СМИ.

По его словам, упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт".

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая, - ред.) на импорт", - заявил он.

Напомним, коронавирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдове, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах, Парагвае и на французском карибском острове Мартиника.

В частности, Франция для борьбы с распространением коронавируса запретили все мероприятия по более 1000 участников.

Также коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в Болгарии в пятницу, 7 марта, вечером.

Ранее на Восточном побережье США подтвердили первые два случая смерти в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом. До этого летальные случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, были зарегистрированы лишь на Западном побережье США.

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