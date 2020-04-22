ВОЗ надеется на возобновление финансирования со стороны США

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус надеется, что администрация президента США пересмотрит вопрос о приостановлении финансирования организации. Об этом сообщает Reuters.

Глава ВОЗ отметил, что инвестиция в работу организации позволяет обеспечить безопасность странам по всему миру, в том числе и США.

"Я надеюсь, что замораживание финансирования будет пересмотрено, и США вновь поддержат работу ВОЗ и продолжат спасать жизни", - сказал Тедрос.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.

Отметим, после приостановки финансирования со стороны США, Канада увеличила объем финансовой поддержки ВОЗ. Ежегодно будут выделяться десятки миллионов долларов на финансирование организации.

Также о готовности увеличить финансирование ВОЗ заявили в Германии.