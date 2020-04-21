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Трюдо объявил об увеличении финансирования ВОЗ

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 22:16
Трюдо объявил об увеличении финансирования ВОЗ
Фото: Джастин Трюдо (president.gov.ua)

Канада будет ежегодно выделять десятки миллионов долларов на финансирование ВОЗ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения и хочет выяснить, как возник коронавирус. Об этом сообщает Radio Canada International.

По его словам, Канада будет ежегодно выделять десятки миллионов долларов на финансирование Организации.

"Мы увеличиваем свои взносы в ВОЗ в целях борьбы с этой пандемией. Мы предоставляем им средства в размере десятков миллионов долларов в год. В то же время, нам на самом деле нужно выяснить, как это произошло, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится", - сообщил Трюдо.

Также премьер сообщил, что власти страны создают фонд чрезвычайной поддержки населения в 350 млн долларов (246 млн долларов США - ред.) для финансовой поддержки благотворительных и некоммерческих организаций, действующих против распространения COVID-19.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в медленном реагировании на вспышку коронавируса. Трамп заявил, что прекращает финансирование организации, поскольку ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.

Кроме того, Евросоюзе также выразили глубокое сожаление о решении американского президента, отметив отсутствие причин для прекращения финансирования ВОЗ.

Добавим, что глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия готова увеличивать поддержку Всемирной организации здравоохранения.

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