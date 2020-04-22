ВООЗ сподівається на відновлення фінансування з боку США

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреисус сподівається, що адміністрація президента США перегляне питання про призупинення фінансування організації. Про це повідомляє Reuters.

Голова ВООЗ зазначив, що інвестиція в роботу організації дозволяє забезпечити безпеку країнам по всьому світу, в тому числі і США.

"Я сподіваюся, що заморожування фінансування буде переглянуто, і США знову підтримають роботу ВООЗ і продовжать рятувати життя", - сказав Тедрос.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє фінансування ВООЗ, так як організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. За його словами, ВООЗ втратила величезну кількість часу, а також прикривала спалаху коронавіруса в Китаї.

Зазначимо, після припинення фінансування з боку США, Канада збільшила обсяг фінансової підтримки ВООЗ. Щорічно будуть виділятися десятки мільйонів доларів на фінансування організації.

Також готовність збільшити фінансування ВООЗ заявили в Німеччині.