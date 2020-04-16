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Германия готова увеличивать поддержку ВОЗ

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 19:45
Германия готова увеличивать поддержку ВОЗ
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

По словам Хайко Мааса, сокращение финансирования ВОЗ похоже на то, как "выбросить пилота из самолета"

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия готова увеличивать поддержку Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sentinel & Enterprise.

При этом он добавил, что сокращение финансирования ВОЗ похоже на то, как "выбросить пилота из самолета".

"Мы как Германия в последние недели уже увеличили поддержку ВОЗ и мы пообещали, что мы готовы увеличивать поддержку ВОЗ средствами", - заявил Маас.

По его словам, в правительстве ведутся обсуждения по этому вопросу, но есть единое понимание необходимости укрепления ВОЗ в текущей ситуации.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в медленном реагировании на вспышку коронавируса. Трамп заявил, что прекращает финансирование организации, поскольку ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.

Кроме того, Европейском союзе также выразили глубокое сожаление о решении американского президента, отметив отсутствие причин для прекращения финансирования ВОЗ.

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