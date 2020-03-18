ВОЗ: испытания вакцины от коронавируса уже начались

Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ в Twitter.

Директор организации Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что испытание вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после того, как была передана генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию", - заявил глава ВОЗ.

При этом он отметил, что многочисленные испытания даже с использованием различных методов могут не дать четких и убедительных доказательств того, какие методы лечения на самом деле помогают спасти жизни.

"ВОЗ и партнеры организуют исследование во многих странах, в которых эти непроверенные методы лечения сравниваются друг с другом", - добавил Гебреисус.

Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.

Также РБК-Украина писало, что испытания экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции начались в Соединенных Штатах.