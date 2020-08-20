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ВОЗ начала переговоры с Россией о вакцине от коронавируса

Четверг 20 августа 2020 20:04
ВОЗ начала переговоры с Россией о вакцине от коронавируса
Фото: вакцина (freepik)
Автор: РБК-Украина

В ВОЗ поприветствовали разработку вакцины, однако, считают, что она должна пройти клинические исследования

Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Российской Федерацией для получения более подробной информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине от коронавируса. Россия первая в мире получила лицензию на вакцину от COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

Однако российская вакцина еще не прошла расширенных испытаний, которые обычно нужны для доказательства ее эффективности перед лицензированием, что является серьезным нарушением научного протокола.

Высокопоставленный сотрудник по чрезвычайным ситуациям в Европейском региональном бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд заявила, что агентство начало "прямые переговоры" с Россией относительно вакцины.

В то же время, директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге сообщил, что организация приветствует все достижения в разработке вакцин, однако каждая вакцина должна проходить одни и те же клинические испытания. А российская вакцина пока протестирована лишь на нескольких десятках людей.

Напомним, Еврокомиссия предварительно договорилась о покупке будущей вакцины от COVID-19 с компанией CureVac.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

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