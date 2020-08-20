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ЕС предварительно договорился о покупке еще одной вакцины от COVID-19

Четверг 20 августа 2020 15:58
ЕС предварительно договорился о покупке еще одной вакцины от COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: РБК-Украина

Соглашение будет подписано в ближайшее время

Европейская комиссия предварительно договорилась о покупке будущей вакцины от коронавируса с компанией CureVac. Это уже четвертая компания-разработчик, с которой Евросоюз договаривается о вакцине против COVID-19.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, соглашение с CureVac будет подписано в скором времени.

"Еврокомиссия выполняет свои обязательства по обеспечению доступа к вакцине от коронавируса. Мы завершили переговоры и скоро подпишем соглашение с CureVac. Это четвертая компания, с которой мы заключаем соглашение, далее будут другие, чтобы диверсифицировать наш портфель", - сообщила фон дер Ляйен.

Напомним, 14 августа Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Кроме того, после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

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