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ВООЗ почала переговори з Росією про вакцину від коронавірусу

Четвер 20 серпня 2020 20:04
ВООЗ почала переговори з Росією про вакцину від коронавірусу
Фото: вакцина (freepik)
Автор: РБК-Україна

У ВООЗ привітали розробку вакцини, проте, вважають, що вона повинна пройти клінічні дослідження

Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я почало переговори з Російською Федерацією для отримання більш детальної інформації про нещодавно схваленої експериментальної вакцини від коронавірусу. Росія перша у світі отримала ліцензію на вакцину від COVID-19.

Про це повідомляє Associated Press.

Однак російська вакцина ще не пройшла додаткових випробувань, які звичайно потрібні для доказу її ефективності перед ліцензуванням, що є серйозним порушенням наукового протоколу.

Високопоставлений співробітник з надзвичайних ситуацій в Європейському регіональному бюро ВООЗ Кетрін Смоллвуд заявила, що агентство початок "прямі переговори з Росією щодо вакцини.

Водночас директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге повідомив, що організація вітає всі досягнення в розробці вакцин, проте кожна вакцина повинна проходити одні і ті ж клінічні випробування. А російська вакцина поки протестована лише на кількох десятках людей.

Нагадаємо, Єврокомісія попередньо домовилася про купівлю майбутньої вакцини від COVID-19 з компанією CureVac.

Раніше президент Росії Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу.

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