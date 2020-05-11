ВОЗ: большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.

С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое общество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что уже более 1,5 миллиона жителей планеты выздоровели от заболевания коронавирусом. Наибольшее количество выздоровевших зафиксировано в Соединенных Штатах Америки, Испании, Германии, Италии и Турции.

Также РБК-Украина писало, что в Британии за сутки зафиксировали более 200 летальных случаев коронавируса. При этом общее число умерших с коронавирусом в Соединенном Королевстве превысило 32 тысячи. Общее количество случаев инфицирования превышает 223 тысячи.