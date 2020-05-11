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В Британии число жертв коронавируса превысило 32 тыс. человек

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 17:11
В Британии число жертв коронавируса превысило 32 тыс. человек
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодняшний рост числа жертв является наименьшим с 26 марта

Великобритания заявила о еще 210 жертвах коронавируса, таким образом общее число погибших из-за COVID-19 в стране достигло 32 065. Об этом пишет Daily Mail.

Указано, что еще 3877 людей получили положительный результат на коронавирус за воскресенье. Таким образом, у 223 060 человек в стране был официально диагностирован коронавирус с начала вспышки.

Подчеркивается, что сегодняшнее увеличение количества умерших является наименьшим с 26 марта, всего через три дня после начала карантина, когда погибших было 183.

Также сообщается, что вчера в Британии на коронавирус протестовали только 65 337 человек, что "далеко не соответствует цели в 100 000 человек".

Напомним, Британия обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом. Теперь страна находится на втором месте в Европе и третьем в мире по числу инфицированных COVID-19.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Британии Борис Джонсон анонсировал начало ослабления карантина в Соединенном Королевстве с 13 мая. Школы планируют открыть с 1 июня.

Кроме того, 5 мая Великобритания обогнала Италию по числу жертв коронавируса, достигнув самых высоких показателей смертности от этой болезни в Европе.

Теги Новости Украины ВеликобританияКоронавируспогибшие
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