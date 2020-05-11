ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В мире от коронавируса выздоровели более 1,5 млн человек

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 19:21
В мире от коронавируса выздоровели более 1,5 млн человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего выздоровевших зафиксировано в США

По состоянию на 11 мая количество случаев выздоровления от коронавируса в мире превысило 1,5 миллиона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис worldometers, который отслеживает распространение болезни.

По последним данным, выздоровели от заболевания коронавирусом уже 1 508 424 жителя планеты. Больше всего случаев выздоровления зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (256 910), Испании (177 846), Германии (145 600), Италии (105 186) и Турции (92 691).

Отметим, что умерли от коронавируса уже 284 816 человек, а общее количество случаев инфицирования составляет 4 220 901. Странами-лидерами по количеству случаев являются США, Испания, Британия, Россия, Италия, Франция, Германия и Бразилия.

В мире от коронавируса выздоровели более 1,5 млн человек

Напомним, 9 мая общее количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона. Больше всего случаев было зарегистрировано в США - 1 327 420, далее шли Испания и Италия.

Также РБК-Украина писало, что Российская Федерация вышла на третье место по количеству случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на сегодня в России официально подтверждено 221 344 случаев заражения коронавирусом.

Теги Новости Украины мирКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь