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ВООЗ: більшість заражених коронавірусом хворіють у тяжкій формі

Новини » Коронавірус   

Країни повинні посилити заходи запобігання захворюваності на COVID-19

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що більшість інфікованих коронавірусом переносять хворобу у тяжкій формі. Про це він заявив на брифінгу у Женеві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Райана, попередні результати дослідження на антитіла до коронавірусу показують, що серед загальної кількості інфікованих переважає число тих, хто тяжко переносить хворобу.

З урахування цих даних представник ВООЗ закликав світове товариство посилити заходи запобігання захворюваності на коронавірус.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже понад 1,5 мільйона жителів планети видужали від захворювання на коронавірус. Найбільша кількість одужалих зафіксована у Сполучених Штатах Америки, Іспанії, Німеччині, Італії та Туреччині.

Також РБК-Україна писало, що у Британії за добу зафіксували понад 200 летальних випадків коронавірусу. При цьому загальне число померлих з коронавірусом у Сполученому Королівстві перевищило 32 тисячі. Загальна кількість випадків інфікування перевищує 223 тисячі.