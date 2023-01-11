Воюють з наукою. Росіяни пошкодили будівлю університету в Херсоні під час обстрілу

Внаслідок чергового обстрілу росіян по Херсону була пошкоджена будівля Херсонського державного університету. Вибухова хвиля вибила скло у вікнах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Через численні вибухи в центрі Херсона сьогодні була пошкоджена будівля Херсонського державного університету. Вибухова хвиля знищила скло у вікнах, також розбита лавка на подвір'ї. Росіяни продовжують воювати з наукою та здоровим глуздом", - пише Янушевич.
Фото: росіяни пошкодили будівлю університету в Херсоні під час обстрілу (t.me/khersonskaODA)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вкотре вдарили по Херсону. Згідно з даними ОВА, окупанти влучили по перинатальному центру. Також вони обстріляли й об'єкт критичної інфраструктури міста внаслідок чого постраждали цивільні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.