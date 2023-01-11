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Воюють з наукою. Росіяни пошкодили будівлю університету в Херсоні під час обстрілу

Фото: росіяни пошкодили будівлю університету в Херсоні під час обстрілу (t.me/khersonskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок чергового обстрілу росіян по Херсону була пошкоджена будівля Херсонського державного університету. Вибухова хвиля вибила скло у вікнах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через численні вибухи в центрі Херсона сьогодні була пошкоджена будівля Херсонського державного університету. Вибухова хвиля знищила скло у вікнах, також розбита лавка на подвір'ї. Росіяни продовжують воювати з наукою та здоровим глуздом", - пише Янушевич.

Фото: росіяни пошкодили будівлю університету в Херсоні під час обстрілу (t.me/khersonskaODA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вкотре вдарили по Херсону. Згідно з даними ОВА, окупанти влучили по перинатальному центру. Також вони обстріляли й об'єкт критичної інфраструктури міста внаслідок чого постраждали цивільні.

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