У Херсоні нові вибухи. Окупанти обстріляли пологовий будинок

Російські війська знову обстрілюють Херсон. У місті чути вибухи, а в мережі пишуть про влучання в пологовий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Оновлено 14:11. В ОВА повідомили про обстріл перинатального центру

"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Попередньо, як повідомив Янушевич, працівники центру, пацієнтки та діти не постраждали.

"Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків", - додав голова Херсонської ОВА.

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"Повідомляють про приліт по пологовому будинку в Херсоні, подробиці з'ясовуються... У місті не припиняються потужні вибухи, наші хлопці теж відповідають, будьте в безпечному місці, - пишуть місцеві пабліки.

Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні вже неодноразово лунали вибухи. Окупанти вчергове тероризують мирних жителів міста.

Додамо, раніше ми повідомляли, що війська РФ знову обстріляли дитячу обласну лікарню в Херсоні. Будівля пошкоджена, але постраждалих внаслідок ворожих атак немає.

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