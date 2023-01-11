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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсонської області, є поранені

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Середа 11 січня 2023 15:29
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсонської області, є поранені Фото: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсонської області, є поранені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вдарили по об'єкту критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області. Є постраждалі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Об'єкт зазнав пошкоджень. Через цю російську атаку троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - пише Янушевич.

За словами голови ОВА, постраждалих доставили до лікарні, де вони отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вкотре вдарили по Херсону. Згідно з даними ОВА, окупанти влучили по перинатальному центру.

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