Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсонської області, є поранені
Фото: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсонської області, є поранені (Getty Images)
Російські військові вдарили по об'єкту критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області. Є постраждалі
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Об'єкт зазнав пошкоджень. Через цю російську атаку троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - пише Янушевич.
За словами голови ОВА, постраждалих доставили до лікарні, де вони отримують необхідну допомогу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вкотре вдарили по Херсону. Згідно з даними ОВА, окупанти влучили по перинатальному центру.
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