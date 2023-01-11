Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсонської області, є поранені

Російські військові вдарили по об'єкту критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області. Є постраждалі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

За словами голови ОВА, постраждалих доставили до лікарні, де вони отримують необхідну допомогу.

"Об'єкт зазнав пошкоджень. Через цю російську атаку троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - пише Янушевич.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вкотре вдарили по Херсону. Згідно з даними ОВА, окупанти влучили по перинатальному центру.

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