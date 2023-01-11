Сражаются с наукой. Россияне повредили здание университета в Херсоне во время обстрела

В результате очередного обстрела россиян по Херсону было повреждено здание Херсонского государственного университета. Взрывная волна выбила стекло в окнах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Из-за многочисленных взрывов в центре Херсона сегодня было повреждено здание Херсонского государственного университета. Взрывная волна уничтожила стекло в окнах, также разбита скамейка во дворе. Россияне продолжают воевать с наукой и здравым смыслом", - пишет Янушевич.

Фото: россияне повредили здание университета в Херсоне во время обстрела (t.me/khersonskaODA)