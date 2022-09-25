Воюватимуть скільки скаже командування без грошей і відпусток. У Росії обмежили права контрактників

У зв’язку з "частковою" мобілізацією російське командування намагається обмежити права солдатів збройних сил РФ, які підписали короткострокові контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування", - інфомують українські військові.

Окрім цього, "часткову" мобілізацію називають причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога.