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Воюватимуть скільки скаже командування без грошей і відпусток. У Росії обмежили права контрактників

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Неділя 25 вересня 2022 07:50
Воюватимуть скільки скаже командування без грошей і відпусток. У Росії обмежили права контрактників Фото: У Росії суттєво обмежили права солдатів-контрактників (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У зв’язку з "частковою" мобілізацією російське командування намагається обмежити права солдатів збройних сил РФ, які підписали короткострокові контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування", - інфомують українські військові.

Окрім цього, "часткову" мобілізацію називають причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога.

Нагадаємо, аналітики ISW упевнені, що мобілізація навряд чи дасть змогу РФ створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України.

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