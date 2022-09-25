Воюватимуть скільки скаже командування без грошей і відпусток. У Росії обмежили права контрактників
У зв’язку з "частковою" мобілізацією російське командування намагається обмежити права солдатів збройних сил РФ, які підписали короткострокові контракти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування", - інфомують українські військові.
Окрім цього, "часткову" мобілізацію називають причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога.
Нагадаємо, аналітики ISW упевнені, що мобілізація навряд чи дасть змогу РФ створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України.
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