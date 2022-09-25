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Будут воевать сколько скажет командование без денег и отпусков. В России ограничили права контрактников

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Воскресенье 25 сентября 2022 07:50
Будут воевать сколько скажет командование без денег и отпусков. В России ограничили права контрактников Фото: В России существенно ограничили права солдат-контрактников (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В связи с "частичной" мобилизацией российское командование пытается ограничить права солдат вооруженных сил РФ, подписавших краткосрочные контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В подразделениях оккупантов на Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования", - информируют украинские военные.

Кроме того, "частичную" мобилизацию называют причиной задержки отпусков и денежных выплат, что уже приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага.

Напомним, аналитики ISW уверены, что мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения для войны против Украины.

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