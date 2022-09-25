Будут воевать сколько скажет командование без денег и отпусков. В России ограничили права контрактников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"В подразделениях оккупантов на Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования", - информируют украинские военные.

Кроме того, "частичную" мобилизацию называют причиной задержки отпусков и денежных выплат, что уже приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага.