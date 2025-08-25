"Воювати простіше, ніж досягати миру". Келлог сподівається, що через рік в Україні буде мир

Він нагадав, як минулого тижня була "велика зустріч" президента США Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним на Алясці, а після повернення була зустріч глави Білого дому з президентом Володимиром Зеленським та лідерами Європи у західному крилі в Овальному кабінеті.

"Коли 7 представників європейських країн мали шанс обговорити з президентом поточні проблеми. Це непросте завдання. Ми дійсно дуже багато для цього працювали. Він дійсно є президентом миру. Він хоче припинення смерті і руйнувань", - сказав Келлог.

За його словами, продовжується робота мирним процесом мирним.

"Дуже тяжко працюємо. Сподіваємося дійти до ситуації, коли вже в найближчому майбутньому можна буде дійти до безпекових гарантій. Це робота, яка ще триває", - зазначив Келлог.

Він підкреслив, що тут питання в українській військовій спроможності, які є обмеження - найвищі, найнижчі, політичні, дипломатичні можливості.

"І коли все це збирається, отримується картина. Це процес, яким ми займаємося зараз. Люди, як правило, забувають, скільки насправді ця війна триває, а йдеться про 4-й рік", - сказав Келлог.

Спецпредставник Трампа наголосив, що це найбільша війна в Європі з часів Другої світової.

"І якщо говорити про участь США у 2-й світовій, йдеться про бої у Сицилії, Африці, Нормандії, треба пам'ятати про те скільки це коштувало в тому числі життів. і подивіться, скільки зараз маємо загиблих", - акцентував Келлог.

За його словами, "насправді зараз число вбитих і поранених більше, ніж ми мали під час Другої світової війни".

"Подумайте також про масштаби знищення і руйнувань, про шкоду і збитки, які нанесли ці дії. Саме про це говорить президент Трамп. Він дійсно надзвичайна людина, прихильник миру. Дуже сподіваюсь, що вже в наступний День незалежності настане свято, і буде святом, коли Україна буде вільною, мирною", - сказав Келлог.

Також він заявив, що "віддає належне" тій ролі, яку кожен відіграє для досягнення миру, бо це "завдання надзвичайне". В цьому контексті він згадав не лише про Трампа, а й про президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єра Італії Джорджію Мелоні, прем'єра Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба.

"Президент Трамп це визнає. Не хотів би це говорити, але насправді воювати простіше ніж досягати миру. Просто розв'язати війну, набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим", - підсумував Келлог.