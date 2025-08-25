"Воевать проще, чем достигать мира". Келлог надеется, что через год в Украине будет мир

Он напомнил, как на прошлой неделе была "большая встреча" президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным на Аляске, а после возвращения была встреча главы Белого дома с президентом Владимиром Зеленским и лидерами Европы в западном крыле в Овальном кабинете.

"Когда 7 представителей европейских стран имели шанс обсудить с президентом текущие проблемы. Это непростая задача. Мы действительно очень много для этого работали. Он действительно является президентом мира. Он хочет прекращения смерти и разрушений", - сказал Келлог.

По его словам, продолжается работа мирным процессом мирным.

"Очень тяжело работаем. Надеемся дойти до ситуации, когда уже в ближайшем будущем можно будет дойти до гарантий безопасности. Это работа, которая еще продолжается", - отметил Келлог.

Он подчеркнул, что здесь вопрос в украинской военной способности, какие есть ограничения - самые высокие, самые низкие, политические, дипломатические возможности.

"И когда все это собирается, получается картина. Это процесс, которым мы занимаемся сейчас. Люди, как правило, забывают, сколько на самом деле эта война продолжается, а речь идет о 4-м годе", - сказал Келлог.

Спецпредставитель Трампа отметил, что это самая большая война в Европе со времен Второй мировой.

"И если говорить об участии США во 2-й мировой, речь идет о боях в Сицилии, Африке, Нормандии, надо помнить о том, сколько это стоило в том числе жизней. и посмотрите, сколько сейчас имеем погибших", - акцентировал Келлог.

По его словам, "на самом деле сейчас число убитых и раненых больше, чем мы имели во время Второй мировой войны".

"Подумайте также о масштабах уничтожения и разрушений, о вреде и ущербе, которые нанесли эти действия. Именно об этом говорит президент Трамп. Он действительно чрезвычайный человек, сторонник мира. Очень надеюсь, что уже в следующий День независимости наступит праздник, и будет праздником, когда Украина будет свободной, мирной", - сказал Келлог.

Также он заявил, что "отдает должное" той роли, которую каждый играет для достижения мира, потому что это "задача чрезвычайная". В этом контексте он вспомнил не только о Трампе, но и о президенте Франции Эммануэле Макроне, премьере Италии Джорджии Мелони, премьере Британии Кире Стармере, президенте Финляндии Александре Стуббе.

"Президент Трамп это признает. Не хотел бы это говорить, но на самом деле воевать проще чем достигать мира. Просто развязать войну, гораздо сложнее ее завершить. Мы сейчас работаем над этим", - подытожил Келлог.