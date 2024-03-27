Воювали проти України: п'ятьох зрадників судитимуть за співпрацю з РФ

П'ятьох зрадників із Донбасу будуть судити за зрадництво. Вони воювали проти України у лавах російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначають у відомстві, на початку повномасштабного вторгнення РФ вони проживали у тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей.
Звідти добровільно "мобілізувалися" до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.
У лавах російських військ фігуранти штурмували українські міста на східному фронті та зводили фортифікаційні споруди, зокрема так звані "зуби дракона".
У лютому цього року зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки, Мар’їнки та Бахмута.
Серед затриманих військовою контррозвідкою СБУ - снайпер ворожого підрозділу, який у червні 2022 року обстрілював позиції Сил оборони у Сєвєродонецьку, а згодом воював на Донеччині.
Ще один бойовик спочатку був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу окупантів, але невдовзі пройшов "курси" з тактики ведення бойових дій в умовах міської забудови.
Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.
Інші троє затриманих - брали участь у "м’ясних" штурмах Авдіївки та Мар’їнки, а також захоплювали місто Рубіжне на Луганщині.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями ККУ.
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
Нещодавно правоохоронці затримали в Харківській області чоловіка, який під час окупації частини регіону допомагав росіянам і здавав їм місцевих патріотів.
Також правоохоронці затримали зрадницю, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та коригувала удари по Запоріжжю. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.
Напередодні ми повідомляли, що працівникам СБУ вдалось затримати чоловіка, який планував здати росіянам позиції танків ЗСУ в районі Куп'янська Харківської області.
Сьогодні повідомлялось, що правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували ракетні обстріли Київської телевежі, підрозділів Генерального штабу ЗСУ та об'єктів енергетики у трьох областях.
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