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Воевали против Украины: пятерых предателей будут судить за сотрудничество с РФ

Фото: пятерых предателей будут судить за сотрудничество с РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пятерых изменников из Донбасса будут судить за предательство. Они воевали против Украины в рядах русских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, в начале полномасштабного вторжения в РФ они проживали во временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Оттуда добровольно "мобилизовались" в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.

В рядах русских войск фигуранты штурмовали украинские города на восточном фронте и возводили фортификационные сооружения, в частности, так называемые "зубы дракона".

В феврале этого года злоумышленники попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев в районах Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

Сведения о задержанных

Среди задержанных военной контрразведкой СБУ - снайпер вражеского подразделения, который в июне 2022 года обстреливал позиции Сил обороны в Северодонецке, а затем воевал в Донецкой области.

Еще один боевик сначала был санитаром эвакуационного подразделения медицинского взвода оккупантов, но вскоре прошел "курсы" по тактике ведения боевых действий в условиях городской застройки.

После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

Остальные трое задержанных - участвовали в "мясных" штурмах Авдеевки и Марьинки, а также захватывали город Рубежное в Луганской области.

Объявление подозрения и срок

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям УКУ.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Задержание предателей в Украине

Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.

Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

Сегодня сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.

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