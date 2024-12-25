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Воювали на боці РФ: в Україні засудили до 15 років ув'язнення шістьох зрадників

Середа 25 грудня 2024 15:34
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Воювали на боці РФ: в Україні засудили до 15 років ув'язнення шістьох зрадників Ілюстративне фото: протести у Грузії 1 грудня (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Служба безпеки України довела вину ще шістьох громадян, які співпрацювали з Росією та брали участь у бойових діях проти ЗСУ на Донецькому напрямку. За рішенням суду, 15 років вони проведуть за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що бойовиків затримали восени 2024 року під час боїв на Покровському і Торецькому напрямках.

Пізніше стало відомо, що один із засуджених потрапив у полон вдруге. Уперше це сталося у 2022 році, після чого його повернули Росії в рамках обміну полоненими. Цього разу зрадника залишили без боєприпасів на полі бою, і його знову затримали українські військові.

З'ясувалося, що зрадники - це мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області, які добровільно перейшли на бік ворога.

    Затриманих визнали винними у скоєнні державної зради та колабораційної діяльності (ч. 1,2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

    Серед засуджених:

    1. Ексспівробітник "Беркуту", який після 2014 року приєднався до окупантів, став командиром розвідувального відділення та брав участь у штурмах Світлодарська і Торецька.
    2. Колишній працівник Горлівського депо, який після початку повномасштабної війни уклав контракт із Міноборони РФ, отримав посаду кулеметника та вирушив на передову.
    3. Учасник 132-ї мотострілецької бригади РФ, який потрапив у полон у районі селища Дачне.
    4. Троє бойовиків 1-го армійського корпусу РФ, що здійснювали атаки на позиції ЗСУ за допомогою дронів поблизу селища Нью-Йорк.

    За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд визначив їм максимальне покарання - 15 років ув’язнення.

    Також в Україні було засуджено зрадницю, що фіксувала наслідки російських обстрілів у Миколаєві, а відео надавала росЗМІ.

    Окрім цього, нещодавно суд виніс вирок чоловіку, який становив вебкамери біля Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за кораблями Збройних сил України.

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