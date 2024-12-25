Воювали на боці РФ: в Україні засудили до 15 років ув'язнення шістьох зрадників

Служба безпеки України довела вину ще шістьох громадян, які співпрацювали з Росією та брали участь у бойових діях проти ЗСУ на Донецькому напрямку. За рішенням суду, 15 років вони проведуть за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що бойовиків затримали восени 2024 року під час боїв на Покровському і Торецькому напрямках.

Пізніше стало відомо, що один із засуджених потрапив у полон вдруге. Уперше це сталося у 2022 році, після чого його повернули Росії в рамках обміну полоненими. Цього разу зрадника залишили без боєприпасів на полі бою, і його знову затримали українські військові.

З'ясувалося, що зрадники - це мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області, які добровільно перейшли на бік ворога.

Затриманих визнали винними у скоєнні державної зради та колабораційної діяльності (ч. 1,2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Серед засуджених:

Ексспівробітник "Беркуту", який після 2014 року приєднався до окупантів, став командиром розвідувального відділення та брав участь у штурмах Світлодарська і Торецька. Колишній працівник Горлівського депо, який після початку повномасштабної війни уклав контракт із Міноборони РФ, отримав посаду кулеметника та вирушив на передову. Учасник 132-ї мотострілецької бригади РФ, який потрапив у полон у районі селища Дачне. Троє бойовиків 1-го армійського корпусу РФ, що здійснювали атаки на позиції ЗСУ за допомогою дронів поблизу селища Нью-Йорк.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд визначив їм максимальне покарання - 15 років ув’язнення.

Також в Україні було засуджено зрадницю, що фіксувала наслідки російських обстрілів у Миколаєві, а відео надавала росЗМІ.