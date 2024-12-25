Воевали на стороне РФ: в Украине приговорили к 15 годам заключения шестерых предателей
Служба безопасности Украины доказала вину еще шестерых граждан, которые сотрудничали с Россией и участвовали в боевых действиях против ВСУ на Донецком направлении. По решению суда, 15 лет они проведут за решеткой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что боевиков задержали осенью 2024 года во время боев на Покровском и Торецком направлениях.
Позже стало известно, что один из осужденных попал в плен во второй раз. Впервые это произошло в 2022 году, после чего его вернули России в рамках обмена пленными. На этот раз предателя оставили без боеприпасов на поле боя, и его снова задержали украинские военные.
Выяснилось, что предатели - это жители временно оккупированных территорий Донецкой области, которые добровольно перешли на сторону врага.
Задержанных признали виновными в совершении государственной измены и коллаборационистской деятельности (ч. 1,2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Среди осужденных:
- Экс-сотрудник "Беркута", который после 2014 года присоединился к оккупантам, стал командиром разведывательного отделения и участвовал в штурмах Светлодарска и Торецка.
- Бывший работник Горловского депо, который после начала полномасштабной войны заключил контракт с Минобороны РФ, получил должность пулеметчика и отправился на передовую.
- Участник 132-й мотострелковой бригады РФ, попавший в плен в районе поселка Дачное.
- Трое боевиков 1-го армейского корпуса РФ, которые осуществляли атаки на позиции ВСУ с помощью дронов вблизи поселка Нью-Йорк.
По материалам военной контрразведки СБУ суд определил им максимальное наказание - 15 лет заключения.
Также в Украине была осуждена предательница, которая фиксировала последствия российских обстрелов в Николаеве, а видео предоставляла росСМИ.
Кроме этого, недавно суд вынес приговор мужчине, который устанавливал вебкамеры возле Николаевского морского порта, чтобы шпионить за кораблями Вооруженных сил Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.