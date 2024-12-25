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Воевали на стороне РФ: в Украине приговорили к 15 годам заключения шестерых предателей

Среда 25 декабря 2024 15:34
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Воевали на стороне РФ: в Украине приговорили к 15 годам заключения шестерых предателей Иллюстративное фото: протесты в Грузии 1 декабря (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Служба безопасности Украины доказала вину еще шестерых граждан, которые сотрудничали с Россией и участвовали в боевых действиях против ВСУ на Донецком направлении. По решению суда, 15 лет они проведут за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что боевиков задержали осенью 2024 года во время боев на Покровском и Торецком направлениях.

Позже стало известно, что один из осужденных попал в плен во второй раз. Впервые это произошло в 2022 году, после чего его вернули России в рамках обмена пленными. На этот раз предателя оставили без боеприпасов на поле боя, и его снова задержали украинские военные.

Выяснилось, что предатели - это жители временно оккупированных территорий Донецкой области, которые добровольно перешли на сторону врага.

    Задержанных признали виновными в совершении государственной измены и коллаборационистской деятельности (ч. 1,2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

    Среди осужденных:

    1. Экс-сотрудник "Беркута", который после 2014 года присоединился к оккупантам, стал командиром разведывательного отделения и участвовал в штурмах Светлодарска и Торецка.
    2. Бывший работник Горловского депо, который после начала полномасштабной войны заключил контракт с Минобороны РФ, получил должность пулеметчика и отправился на передовую.
    3. Участник 132-й мотострелковой бригады РФ, попавший в плен в районе поселка Дачное.
    4. Трое боевиков 1-го армейского корпуса РФ, которые осуществляли атаки на позиции ВСУ с помощью дронов вблизи поселка Нью-Йорк.

    По материалам военной контрразведки СБУ суд определил им максимальное наказание - 15 лет заключения.

    Также в Украине была осуждена предательница, которая фиксировала последствия российских обстрелов в Николаеве, а видео предоставляла росСМИ.

    Кроме этого, недавно суд вынес приговор мужчине, который устанавливал вебкамеры возле Николаевского морского порта, чтобы шпионить за кораблями Вооруженных сил Украины.

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