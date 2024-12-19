Шпигував за кораблями ЗСУ. Суд виніс вирок російському агенту
Суд виніс вирок зраднику, який становив вебкамери біля Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за кораблями Збройних сил України (ЗСУ). Наступні 15 років він проведе за ґратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Що сталось
"Зловмисник шпигував за кораблями Сил оборони і торгівельного флоту України в акваторії Чорного моря. Щоб відслідкувати локації українських плавзасобів, агент встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту", - пише СБУ.
Встановлені вебкамери повинні були в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу розвідки Росії.
Злочинця було викрито на "гарячому" ще в лютому поточного року, коли намагався встановити ще один відеопристрій.
Також під час розслідування стало відомо й те, що ще одним завдання зрадника було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.
Фото: суд виніс вирок російському агенту, який шпигував за кораблями ЗСУ (t.me/SBUkr
"За даними слідства, зловмисником виявився електрик місцевої припортової компанії, якого окупанти дистанційно завербували наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-канал, де схвалював збройну агресію Росії", - додає СБУ.
Під час обшуків у злочинця були виявлені мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором, а також інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.
Рішення суду
Суд визнав злочинця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наступні 15 років він проведе за ґратами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харківській області нещодавно засудили до 15 років тюрми зрадника, який наводив російські удари та закликав вбивати українців.
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